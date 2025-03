Van Empel neemt pauze van wielrennen voor 'mentaal welzijn'

DEN BOSCH (ANP) - Fem van Empel doet voorlopig niet mee aan wielerkoersen. De drievoudig wereldkampioene veldrijden heeft rust nodig "zodat ze zich kan richten op haar mentale welzijn", meldt haar ploeg Visma - Lease a Bike.

De Brabantse Van Empel (22) deed zondag nog mee aan Trofeo Alfredo Binda, maar reed die wedstrijd niet uit. Vorige maand in het Franse Liévin kroonde ze zich voor de derde keer op rij tot wereldkampioene.

"De afgelopen jaren heb ik een ongelooflijke reis gemaakt - met drie wereld- en Europese titels op het hoogste niveau in het veldrijden. Dit heeft veel toewijding en dagelijkse inzet gevraagd. Op dit moment sta ik voor een aantal uitdagingen. Na overleg met het team hebben we besloten dat een pauze van het koersen de beste zet is voor mijn mentale gezondheid en welzijn", reageert Van Empel via haar ploeg.

"Als team steunen we Fem volledig in het nemen van de tijd en ruimte die ze nodig heeft. We blijven haar in dit proces steunen en wensen haar een spoedig herstel", zegt Visma - Lease a Bike.