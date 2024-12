Israël verwoest Syrische militaire bases

LATAKIA/DAMASCUS (ANP/AFP) - Israël heeft maandag en dinsdag weer talrijke luchtaanvallen uitgevoerd op Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn de belangrijkste militaire bases, opslagplaatsen, vliegvelden, luchtafweerinstallaties en radars verwoest. Sinds de val van president Assad zondagmorgen heeft Israël meer dan driehonderd luchtaanvallen uitgevoerd in de meeste provincies van het land, meldt het SOHR.

Israëlische marinevaartuigen en vliegtuigen hebben ook de Syrische marinehaven Latakia aangevallen. Daarbij zijn volgens waarnemers meer dan tien marineschepen verwoest. In Damascus is een wetenschappelijk onderzoekscentrum gebombardeerd. Volgens ooggetuigen is van het centrum vrijwel niets meer over.