Israël voert luchtaanvallen op Gaza op

GAZA-STAD (ANP) - Het Israëlische leger voert zijn luchtaanvallen in de Palestijnse Gazastrook op, melden diverse Palestijnse bronnen, waaronder persbureau Wafa. Sinds zonsopgang op zondag zouden daarbij al minstens vijftig Palestijnen zijn omgekomen.

Er zijn Israëlische aanvallen geregistreerd in de hele Gazastrook, onder meer in Khan Younis, Deir el-Balah en Gaza-Stad, meldt de zender Al Jazeera. En in de zuidelijke stad Rafah en de oostkant van Gaza-Stad gaat het Israëlische leger volgens Al Jazeera door met de sloop van huizen.