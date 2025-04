DEN HAAG (ANP) - Een Nederlands-Jemenitische journalist is om het leven gekomen in de regio Ma'rib in het midden van Jemen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondagavond. Volgens een woordvoerster is er geen verzoek om consulaire bijstand gekomen.

Over de identiteit van de man en de omstandigheden van zijn overlijden doet het ministerie geen uitspraken. Het zou gaan om de 31-jarige cameraman Musab al-Hattami, die zou zijn gedood door een aanval van Houthi-rebellen met drones.