Meer bewaking voor Franse moskeeën na moord op biddende moslim

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk gaat de veiligheidsmaatregelen rond moskeeën aanscherpen nadat een biddende moslim in een gebedshuis in het zuiden van het land was doodgestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau zei dat hij regionale bestuurders opdracht had gegeven alle moskeeën in Frankrijk "beter te beschermen".

De gewelddadige dood in het dorp La Grand-Combe leidde tot verontwaardigde reacties uit de politiek. Religieuze haat hoort niet thuis in Frankrijk, aldus president Emmanuel Macron op X. Ook moslimorganisaties reageerden verbolgen. Ongeveer duizend mensen herdachten zondag in La Grand-Combe het slachtoffer, een twintiger uit Mali.

De dader van de moord van vrijdag was zondagavond nog steeds voortvluchtig. Hij filmde met zijn mobiele telefoon terwijl hij toesloeg en maakte beledigende opmerkingen. Hij deelde de opnames met een andere persoon, die de beelden op sociale media plaatste en later verwijderde.