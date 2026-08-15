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Israël zegt Hezbollah-commandant te hebben gedood bij luchtaanval

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 18:40
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TEL AVIV (ANP) - Bij de Israëlische luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon, waarbij zeven personen omkwamen, is ook een Hezbollah-commandant gedood. Dat zegt de Israëlische krijgsmacht IDF in een bericht op Telegram.
De Hezbollah-commandant was ook het doelwit, stelt IDF, niet "zijn familie, met wie hij zich schuilhield". Volgens het leger was de aanval gericht op een militaire commandopost.
De Libanese autoriteiten hebben gemeld dat bij de aanval zeven mensen zijn gedood, onder wie drie kinderen en twee vrouwen. De Libanese premier Nawaf Salam liet zaterdag weten dat de aanslag in Ansar geen militair doel betrof. President Joseph Aoun zei dat de Israëlische aanval "tot de dood van een heel gezin" had geleid.
Het ministerie van Israëls premier Benjamin Netanyahu meldde dat Hezbollah-strijders Israëlische soldaten hadden aangevallen binnen de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld. Drie militairen raakten gewond. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd.
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