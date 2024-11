Israël zoekt nog contact met tien burgers in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een lijst met tien mensen die nog geen contact hebben opgenomen na de ongeregeldheden in Amsterdam, meldt The Times of Israel. Het ministerie benadrukt dat zij niet als 'vermist' worden beschouwd, zoals Israëlische media eerder schreven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hun telefoons gestolen of vernield zijn tijdens aanvallen.

Het ministerie zegt dat de lijst mogelijk niet compleet is en nog kan veranderen. De autoriteiten blijven contact zoeken met de mensen op de lijst.

Eerder gingen er online geruchten over een poging tot kidnapping. De politie zei die berichten te hebben gezien en te onderzoeken, maar had nog geen bevestiging dat er daadwerkelijk een ontvoering had plaatsgevonden. Het Israëlische ministerie maakt daar ook geen melding van.