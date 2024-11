DEN HAAG (ANP) - De AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2030, meldt minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een Kamerbrief. In 2028 gaat de leeftijd waarop mensen AOW krijgen omhoog naar 67 jaar en drie maanden en dat blijft onveranderd in de twee jaren daarna.

De minister baseert zijn besluit op cijfers van het CBS. Het is wettelijk zo geregeld dat berekeningen van de levensverwachting door het statistiekbureau automatisch doorwerken naar de AOW-leeftijd.