Israëlisch leger ontdekt tunnelstelsel in zuiden Gazastrook

- Eenheden van het Israëlische leger (IDF) hebben zondag in het zuiden van de Gazastrook, vlak bij de grens met Egypte, een gangenstelsel van Hamas ontdekt. Volgens de krant Jerusalem Post was de grootste tunnel 3 meter hoog en breed genoeg om er met een terreinwagen doorheen te rijden.

De ondergrondse routes in de regio Rafah worden zorgvuldig onderzocht en daarna vernietigd. Om te voorkomen dat Hamas nieuwe aanlegt, worden er in de zogenoemde Philadelphi Corridor extra maatregelen genomen, aldus de JP-berichtgeving.

De krant riep in herinnering dat ruim een week geleden Israëlische troepen in Beit Lahia, in het noorden van Gaza, een kilometer lange tunnel opbliezen. Eerder in juli troffen IDF-militairen onder de slaapkamer van kinderen een gegraven ruimte aan die werd gebruikt voor de opslag van wapens.