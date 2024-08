PARIJS (ANP) - De Nederlandse waterpolosters nemen het in de kwartfinale van de Olympische Spelen op tegen Italië. Dat is bekend geworden na de laatste uitslagen in groep B.

Oranje, dat de poulefase zondag afsloot met een ruime zege op Canada (20-11), eindigde als tweede in groep A. Italië werd derde in poule B.

De kwartfinale is dinsdag om 15.35 uur. De andere kwartfinales bij de vrouwen zijn: Canada - Spanje, Australië - Griekenland en Hongarije - Verenigde Staten.