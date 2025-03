Israëlisch leger wil kwart Gazastrook bezetten

JERUZALEM (ANP) - Het Israëlische leger wil de komende twee tot drie weken een kwart van de Gazastrook bezetten. Een Israëlische functionaris heeft dat meegedeeld aan journalisten, meldt de Amerikaanse nieuwswebsite Axios.

De grondoperatie is bedoeld om Hamas maximaal onder druk te zetten om gijzelaars vrij te laten en is al langer bezig. Maandag werden in Rafah in het zuiden van Gaza evacuatiebevelen afgegeven.

Hamas noemde het een schending van het internationaal humanitair recht. "Deze nieuwe misdaad is erop gericht het lijden van ons weerloze volk te verergeren en de catastrofale humanitaire omstandigheden waarin zij verkeren te versterken." Onlangs liet de Israëlische premier Benjamin Netanyahu weten dat de verhoogde militaire druk op Hamas effectief was.

Sinds halverwege deze maand heeft Israël de aanvallen op en in Gaza hervat, nadat in januari een bestand was gesloten met Hamas. De eerste fase daarvan liep begin deze maand af en de twee partijen werden het niet eens over het vervolg.