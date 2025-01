Israëlische hardliner Ben-Gvir stapt uit kabinet om Gazadeal

Zoals verwacht is de Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir opgestapt uit het kabinet. Aanleiding is het bestand in Gaza. Hij ziet het staakt-het-vuren, dat zondagochtend nog niet was ingegaan, als een overwinning voor Hamas. Ook twee partijgenoten van Ben-Gvir vertrekken als minister.

Ze zijn van de radicaal-rechtse coalitiepartij Otzma Yehudit. Ben-Gvir is daar de leider van. Met het vertrek van de drie maakt de partij geen deel meer uit van de Israëlische regeringscoalitie. Maar de partij laat weten niet van plan te zijn het kabinet-Netanyahu te laten vallen.

Ben-Gvir dreigde al enige tijd met opstappen.