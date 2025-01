Aryna Sabalenka plaatst zich voor kwartfinale Australian Open

MELBOURNE (ANP) - De als eerste geplaatste tennisster Aryna Sabalenka heeft de kwartfinales bereikt van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld uit Belarus versloeg in 62 minuten de Russische tiener Mirra Andrejeva: 6-1 6-2.

Sabalenka neemt het in de kwartfinales op tegen Anastasia Pavlioetsjenkova. De als 27e geplaatste Russin versloeg in haar partij uit de vierde ronde de Kroatische Donna Vekic in twee sets: 7-6 (0) 6-0. De 26-jarige Sabalenka kan de eerste vrouw worden sinds de Zwitserse Martina Hingis die de Australian Open drie keer op rij wint. Hingis deed dat tussen 1997 en 1999.

Ook Coco Gauff voegde zich bij de laatste acht. De als derde geplaatste Amerikaanse had wel drie sets nodig tegen voormalig olympisch kampioene Belinda Bencic: 5-7 6-2 6-1. De partij duurde een kleine tweeënhalf uur. De Zwitserse Bencic was in de tweede ronde nog te sterk voor de Nederlandse Suzan Lamens.

In de kwartfinales speelt Gauff (20) tegen de Spaanse Paula Badosa, die de Servische Olga Danilovic in twee sets versloeg.