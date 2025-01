Griekspoor en Van de Zandschulp missen kwartfinales in Melbourne

MELBOURNE (ANP) - Tennissers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te halen in het dubbelspel op de Australian Open. De Portugezen Nuno Borges en Francisco Cabral waren in drie sets net te sterk voor de Nederlanders. De setstanden waren 7-5 (5) 3-6 6-3.

Griekspoor en Van de Zandschulp werden in het enkelspel in de eerste ronde uitgeschakeld.

Specialiste Demi Schuurs strandde in de derde ronde van het vrouwendubbeltoernooi. Samen met haar partner Asia Muhammad uit de Verenigde Staten verloor ze van Miyu Kato en Renata Zarazua. Het Japanse/Mexicaanse koppel won in drie sets: 6-4 5-7 6-1.