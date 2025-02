Israëlische leger doodt drie Palestijnse agenten in Gazastrook

RAFAH (ANP/AFP/DPA) - Drie Palestijnse politieagenten zijn zondag omgekomen door een Israëlische aanval in de buurt van Rafah. Hamas, dat controle heeft over de politie in Gaza, zegt dat een drone de agenten onder vuur nam, terwijl ze een humanitair transport beveiligden. De organisatie noemt de aanval een "ernstige schending" van het bestand tussen Israël en Hamas.

Het Israëlische leger heeft toegegeven bij Rafah een aanval te hebben uitgevoerd. Volgens het leger zijn gewapende personen uitgeschakeld die Israëlische soldaten naderden.

De aanval komt een dag na een nieuwe gevangenenruil tussen Israël en Hamas. Israël liet zaterdag 369 Palestijnse gevangenen vrij in ruil voor drie Israëlische gijzelaars. Die ruil dreigde aanvankelijk niet door te gaan. Hamas zei vorige week de vrijlating van de gijzelaars op te schorten, omdat Israël zich niet aan het bestand zou houden.