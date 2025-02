Brekelmans: Europa moet huiswerk doen om aan tafel te komen

DEN HAAG (ANP) - Dat de Amerikanen Europa weren van de onderhandelingstafel over vrede in Oekraïne, is een "harde realiteit", aldus defensieminister Ruben Brekelmans (VVD). "Dat komt omdat Europese landen op dit moment onvoldoende in staat zijn om aan te geven wat we op de mat willen en kunnen leggen", luidde zijn verklaring in Buitenhof. Er ligt kortom "huiswerk voor alle Europese landen".

De uitlatingen die de regering-Trump de afgelopen dagen deed op het internationale toneel, leidden tot grote onrust onder Europese leiders. De Amerikanen hebben gezegd dat NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne voorlopig van tafel moet en dat het niet voor de hand ligt dat Oekraïne al het door Rusland veroverde grondgebied terugkrijgt wanneer er vrede is. De Amerikaanse gezant voor Oekraïne en Rusland zei daarnaast dat Europa niet aan tafel zal zitten tijdens de vredesonderhandelingen tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Russische leider Vladimir Poetin.

"De Amerikanen zijn wat dat betreft heel zakelijk en transactioneel en zeggen: als we niet weten wat we militair gezien aan Europa hebben, dan heb je ook geen plek aan tafel", concludeerde Brekelmans. Hij schaart zich achter de oproep van NAVO-chef Mark Rutte dat Europese landen zich aan tafel moeten "knokken". Europa moet niet "klagen", maar duidelijk aan de Amerikanen laten zien wat de landen militair kunnen leveren.

Dat de Amerikanen nog voor het startschot van de onderhandelingen al concessies hebben gedaan, veroordeelde Brekelmans aan tafel bij Buitenhof niet. Het is volgens hem "een reflectie van het feit dat Poetin er op dit moment sterker voorstaat dan Zelensky". Rusland staat er militair een stuk beter voor. "Eerste openingsbiedingen zijn dus nodig", aldus de minister van Defensie.