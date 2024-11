Israëlische minister: oorlog tegen Hezbollah gaat door

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz heeft in een overleg met hoge militairen opnieuw benadrukt dat de strijd tegen Hezbollah onverminderd doorgaat. "We komen niet tot een staakt-het-vuren, we halen onze voet niet van het pedaal en we zullen geen enkele overeenkomst toestaan die niet ook over het bereiken van onze oorlogsdoelen gaat", zei Katz.

De minister deed zijn uitspraken tijdens een tour in het noordelijke grensgebied met Libanon. "We zullen Hezbollah overal blijven aanvallen."

Woensdagmiddag klonk in het noorden en midden van Israël het luchtalarm. De Israëlische krijgsmacht meldde dat dat te maken had met de lancering van zeker vijf raketten vanuit Libanon. Een deel daarvan zou uit de lucht geschoten zijn, andere stortten neer.

Eerder op de middag claimde Hezbollah nog een aanval met drones uitgevoerd te hebben op het hoofdkwartier van de Israëlische krijgsmacht. Die krijgsmacht heeft ook melding gemaakt van tientallen projectielen en drones, maar noemde niet wat het doelwit was. Er zouden geen gewonden zijn.