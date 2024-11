Pro-Palestijnse demonstratie mag plaatsvinden op Westergasterrein

AMSTERDAM (ANP) - De pro-Palestijnse demonstranten die ondanks de noodverordening in Amsterdam woensdagavond om 18.00 uur wilden gaan protesteren op de Dam, krijgen een ontheffing om te demonstreren op het Westergasterrein. Dat meldt de gemeente. In de hoofdstad geldt sinds vrijdag 19.00 uur een noodverordening vanwege het geweld na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. De noodmaatregel houdt onder meer een demonstratieverbod in.

De noodverordening vervalt donderdag om 12.00 uur. Wel blijft nog tot en met zondag een veiligheidsrisicogebied van kracht "vanwege de aanhoudende onrust in de stad en de onlinebedreigingen van een aantal scholen in Amsterdam". Binnen dit gebied kan de politie iedereen preventief fouilleren.