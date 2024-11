Opgepakte man Toulon ook verdacht van gooien steen op dakloze

ROTTERDAM (ANP) - De 32-jarige man die dinsdagavond werd aangehouden in Frankrijk wordt in Nederland verdacht van het gooien van een steen op een slapende dakloze van 37 jaar oud in Rotterdam, meldt de politie.

De man uit Kameroen wordt volgens de politie ook verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk incident in het Franse Lyon en bij drie pogingen tot moord in Évry, Straatsburg en Dijon. Hij werd op het station van Toulon aangehouden nadat hij in een trein een vrouw had aangevallen, meldt de politie.

De aanval in Rotterdam was in de nacht van vorige week maandag op dinsdag bij het Maritiem Museum. De verdachte gooide toen een grote steen op het hoofd van een dakloze man terwijl die lag te slapen. Die raakte daardoor zwaargewond.

Dinsdag werd bekend dat de verdachte mogelijk ook betrokken is bij de dood van een dakloze man in de Franse stad Lyon, die werd maandag om het leven gebracht met een zware steen.