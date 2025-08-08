ECONOMIE
Israëlische oppositie noemt plan bezetting Gaza-Stad een ramp

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 9:33
anp080825067 1
JERUZALEM (ANP) - De Israëlische oppositieleider Yair Lapid verwacht dat de bezetting van Gaza-Stad zal leiden tot de dood van Israëlische gijzelaars en militairen. Hij noemt het plan op X "een ramp die zal leiden tot nog veel meer rampen", schrijft nieuwssite The Times of Israel.
Het veiligheidskabinet heeft afgelopen nacht ingestemd met een uitbreiding van de militaire operaties in Gaza en de bezetting van Gaza-Stad. Op dit moment heeft Israël al zo'n 75 procent van het Palestijnse gebied onder controle.
Volgens Lapid heeft premier Benjamin Netanyahu geen rekening gehouden met bezwaren van de legerleiding tegen het plan. Hij zou zich hebben laten beïnvloeden door de extremistische ministers in zijn kabinet.
"Dit is precies wat Hamas wil", schrijft Lapid. "Dat Israël vast komt te zitten in een situatie zonder doel, zonder een duidelijk beeld van de toekomst, in een zinloze bezetting waarvan niemand begrijpt waar die naartoe leidt."
