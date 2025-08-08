ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verzekeraar NN Group bij stijgers op Damrak na resultaten

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 9:36
anp080825068 1
AMSTERDAM (ANP) - NN Group behoorde vrijdag tot de winnaars op het Damrak. De verzekeraar zag de nettowinst in de eerste jaarhelft flink dalen, mede door verliezen op de verkoop van staatsobligaties en Turkse onderdelen. NN draaide operationeel wel goed en deed vooral in Nederland goede zaken. In andere Europese landen en Japan viel het resultaat lager uit dan een jaar eerder. Topman David Knibbe sprak van veerkrachtige resultaten in een schommelende markt. Het aandeel won 1 procent.
De algehele stemming op de Europese beurzen was terughoudend, na de stevige koerswinsten een dag eerder. Die opmars volgde op de aankondiging van een ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin. Het overleg, dat binnen enkele dagen zou moeten plaatsvinden, wakkerde de hoop aan op een mogelijk einde aan de Russische oorlog in Oekraïne.
De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 891,95 punten. Donderdag won de hoofdindex 1 procent. Frankfurt daalde 0,3 procent. Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.
Vorig artikel

Israëlische oppositie noemt plan bezetting Gaza-Stad een ramp

Volgend artikel

Vollering: gewichtsverlies niet enige manier voor succes

POPULAIR NIEUWS

ANP-505649477

Dit zijn mogelijk de eerste symptomen van MS, soms wel 15 jaar voor de diagnose

ANP-473743770

Deze saaie fruitsoort is de meest onderschatte superfood die er is

100951499-14973685-Danella_Gallegos_said_she_feels_lucky_to_be_alive_after_her_orga-a-1_1754431000323

Amerikaanse (38) ontwaakt uit coma vlak voor organen werden gedoneerd: 'Kans in NL nihil'

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

ANP-514523825

Ronald Koeman emotioneel over zieke vrouw Bartina: ‘Moeilijk voor het hele gezin’

ANP-530359725

Jumbo-eigenaar Van Eerd vond 448.000 euro contant geld in de ijskast normaal. De rechter niet: 2 jaar cel