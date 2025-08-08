Verzekeraar NN Group bij stijgers op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - NN Group behoorde vrijdag tot de winnaars op het Damrak. De verzekeraar zag de nettowinst in de eerste jaarhelft flink dalen, mede door verliezen op de verkoop van staatsobligaties en Turkse onderdelen. NN draaide operationeel wel goed en deed vooral in Nederland goede zaken. In andere Europese landen en Japan viel het resultaat lager uit dan een jaar eerder. Topman David Knibbe sprak van veerkrachtige resultaten in een schommelende markt. Het aandeel won 1 procent.

De algehele stemming op de Europese beurzen was terughoudend, na de stevige koerswinsten een dag eerder. Die opmars volgde op de aankondiging van een ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin. Het overleg, dat binnen enkele dagen zou moeten plaatsvinden, wakkerde de hoop aan op een mogelijk einde aan de Russische oorlog in Oekraïne.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 891,95 punten. Donderdag won de hoofdindex 1 procent. Frankfurt daalde 0,3 procent. Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.