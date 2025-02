Israëlische premier eist demilitarisering zuiden Syrië

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu eist dat het zuiden van Syrië volledig gedemilitariseerd wordt. Hij zei zondag dat Israël geen troepen van het nieuwe regime in Damascus in de buurt van de grens zal toelaten. Netanyahu noemde in het bijzonder de jihadistische strijdgroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS) waar de huidige leider van Syrië, Ahmed al-Sharaa, bevelhebber van was. De strijdgroep is nu een van de vele soennitische strijdgroepen die worden omgevormd tot een nieuw Syrisch leger. Maar dat accepteert Netanyahu ook niet in het zuiden van Syrië.

Bij de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad in december speelde de HTS een leidende rol. De grens tussen Syrië en Israël is een wapenstilstandslijn uit 1973 waar een bufferzone is geweest met een VN-vredesmacht. Die ligt circa 50 kilometer ten zuidwesten van Damascus. Israël heeft de bufferzone en delen van Syrië ingenomen bij de val van Assad. Met luchtaanvallen werden de Syrische strijdkrachten uitgeschakeld. Israël bezet sinds 1973 Syrisch grondgebied op de Golanhoogten. Het is geannexeerd, maar dat is vrijwel door geen enkel land erkend.