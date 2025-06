Italiaanse media geschokt over Nederlandse 'spookkinderen'

De vondst van twee jonge verwaarloosde Nederlandse kinderen in een afgelegen boerderij ten noordoosten van Turijn heeft Italië diep geschokt. Media noemen de zes- en de negenjarige jongen "de spookbroers". Justitie heeft de kinderen naar een opvang gebracht en de ouders uit de ouderlijke macht ontzet.

Politiemensen die een evacuatiebevel gingen brengen in verband met lokale overstromingen, troffen de twee broertjes in april aan. Ze droegen luiers en konden niet praten, lezen of schrijven. De agenten troffen ze in afschuwelijke hygiënische omstandigheden, aldus media.

Die melden dat de twee naar het afgelegen bos werden gebracht om niet in contact te komen met vooral het covid-virus. De 54-jarige vader is volgens de berichten geobsedeerd door de gevaren van virussen en samenzweringen. Hij zou al zeker drie jaar in de boerderij hebben gewoond en beeldhouwer en metaalbewerker zijn.

De kinderen hebben naar het zich laat aanzien geen enkel contact met de buitenwereld gehad.