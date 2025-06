Ambassadeur Nederland in Hongarije loopt mee met pride Boedapest

BOEDAPEST (ANP) - De ambassadeur van Nederland in Hongarije Desirée Bonis loopt zaterdag mee met de pridemars in Boedapest, laat een woordvoerder weten. Zij is gestuurd door minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp.

Veldkamp besloot volgens de woordvoerder dat Bonis gaat na een motie van de Tweede Kamer, waarin werd opgeroepen om een delegatie van de Nederlandse regering naar de mars te sturen. Staatssecretaris Mariëlle Paul (Emancipatie) is ook in Boedapest voor de pride, maar loopt niet mee met de mars. Dit doet zij vanwege de "onduidelijke situatie". Meer uitleg geeft Paul niet.

De Hongaarse politie verbood de mars nadat het parlement wetgeving had aangenomen die dit mogelijk maakte. De burgemeester van Boedapest laat het evenement toch doorgaan. Meerdere Nederlandse politici en ook burgemeester van Amsterdam Femke Halsema lopen mee.

Het reisadvies voor Boedapest staat op groen. Wel waarschuwt het ministerie dat deelnemers aan de mars een boete kunnen krijgen.