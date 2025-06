Japan en VS ruziën over door VS geëiste verhoging defensiebudget

TOKIO (ANP) - Japan en de Verenigde Staten zijn in aanloop naar de NAVO-top hard gebotst over de Amerikaanse eis dat Japan meer in defensie zou moeten steken. Japan heeft topoverleg met de VS afgezegd, meldt de Financial Times.

De Amerikaanse president Donald Trump vraagt niet alleen van NAVO-landen, maar ook van Aziatische partners als Japan dat ze hun defensiebudget fors verhogen. Ook zij moeten 5 procent van hun economie besteden aan defensie en ondersteunende zaken, hebben de VS volgens Japanse media laten weten.

Japan is juist bezig, na decennia van lage defensiebudgetten, zijn verdediging te versterken. Het vreest China, dat steeds agressiever uit lijkt op het winnen van terrein en invloed in de regio. Japan zit inmiddels bijna op 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), maar zou volgens de VS 3,5 procent aan defensie moeten gaan besteden. Zover wil Trump ook de NAVO-landen krijgen, woensdag op de top in Den Haag. Bovenop de 3,5 procent van het bbp voor defensie zou nog eens 1,5 procent nodig zijn voor het oorlogsbestendig maken van bijvoorbeeld infrastructuur en de wapenindustrie.

IP4

De zogeheten IP4, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Japan, zijn geen lid, maar nauwe bondgenoten van de NAVO. Ze komen ook naar de top in Den Haag. De VS willen dat de IP4 meer doen om China in te dammen. Washington ziet China als grote rivaal.

De buitenland- en de defensieminister van Japan zouden eigenlijk op 1 juli langsgaan bij hun Amerikaanse ambtgenoten voor periodiek overleg. Maar dat hebben ze afgezegd, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.