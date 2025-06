DEN OEVER (ANP) - De Afsluitdijk (A7) is in beide richtingen dicht, meldt de ANWB. De demonstratie van XR zorgt ervoor dat het wegverkeer er niet meer langs kan. Omrijden moet nu via Flevoland.

Een groep van ongeveer vijftien jongeren heeft de demonstranten bekogeld met eieren, zo zag een fotograaf van het ANP. Ze riepen hierbij scheldwoorden.

De activisten van XR protesteren tegen gasboringen onder de Noordzee.