Japanse premier Kishida niet herkiesbaar als partijleider

TOKIO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Japanse premier Fumio Kishida heeft woensdag bekendgemaakt dat hij zich niet herkiesbaar stelt als partijleider van de Liberaal Democratische Partij (LDP) volgende maand. Daarmee komt ook een einde aan zijn termijn als premier.

Kishida (67) zag zijn publieke steun afbrokkelen door enkele politieke schandalen en onvrede over inflatie. In een persconferentie woensdag liet hij weten dat hij met zijn besluit de kiezers wil laten zien dat de LDP, die al sinds 1945 vrijwel onafgebroken regeert in Japans, zal veranderen. "De eerste stap daarin is dat ik een stap opzij doe", aldus de premier, die aangaf dat hij de nieuwe partijleider volledig zal steunen.

In Japanse media wordt voormalig defensieminister Shigeru Ishiba genoemd als de grootste kanshebber om Kishida op te volgen als partijleider en premier van de op drie na grootste economie ter wereld. Kishida zei woensdag dat hij het "niet gepast" vond om te speculeren over zijn opvolger. Wel sprak hij de hoop uit dat de transitie de gehoopte verandering binnen de LPD niet zal vertragen.