OM komt met strafeisen in zaak rellen Eritreeërs Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie komt woensdag met de strafeisen tegen vier mannen die op 17 februari zouden hebben meegedaan aan de hevige rellen bij een zalencentrum aan de Fruitweg in Den Haag. Tegenstanders van het totalitaire regime in Eritrea wilden demonstreren tegen een feest van Eritrese regeringsgetrouwen, maar een en ander ontaardde in een urenlange veldslag.

Daarbij moest vooral de politie het ontgelden. Relschoppers gooiden met stenen en hadden zich bewapend met stokken en knuppels. Auto's en een touringcar gingen in vlammen op. "Het was één grote ravage", aldus de officier van justitie maandag, op de eerste dag van het proces tegen het verdachte viertal. De totale schade bedroeg 750.000 euro. Tientallen agenten hebben aangifte gedaan.

Volgens justitie heeft verdachte Johannes A. (48) een prominente rol gespeeld in het geheel. Hij was volgens het OM niet alleen betrokken bij het geweld op straat, maar zou hiertoe ook hebben aangezet, wat juridisch gezien opruiing is. A. zou zich ook rond vergelijkbare rellen in Duitsland in 2023 als opruier hebben gemanifesteerd.

A., de enige van de vier verdachten die nog in voorarrest zit, beschouwt zichzelf als activist. Dat de demonstratie in Den Haag ontaardde in een geweldsexplosie is volgens hem te wijten aan de politie, die de feestvierende Eritreeërs in zijn ogen ten onrechte heeft beschermd.

In juli veroordeelde de rechtbank tien andere verdachten tot maximaal twaalf maanden cel, waarvan een deel voorwaardelijk.

Het proces bij de Haagse rechtbank vindt plaats onder verscherpte veiligheidsmaatregelen. Zo'n tweehonderd Eritreeërs demonstreerden maandag in de Hofstad.