Jetten en Halsema waarschuwen op Prideconferentie voor lhbti-haat

AMSTERDAM (ANP) - Premier Rob Jetten en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben tijdens de opening van de Human Rights Conference, ter ere van de World Pride, gewaarschuwd voor lhbti-haat. Zij memoreerden beiden de aanslag tijdens de pride in Berlijn. Bij die manifestatie kwam een persoon om het leven, nadat een aanhanger van Islamitische Staat was ingereden op een menigte.

Jetten en Halsema richtten zich ook op de opkomst van ultrarechtse, conservatieve groepen. "We zien de afgelopen jaren dat hardverdiende vooruitgang erodeert", zei Jetten. "We zien dat landen wegglijden als het gaat om gelijke rechten."

Volgens de premier moet men hier niet "naïef" over zijn: "Hier zitten giftige, sterk georganiseerde en goed gefinancierde groepen achter die zich verschuilen achter de vrijheid van meningsuiting." Die groepen willen volgens hem verdeeldheid zaaien en politieke steun winnen.

Maatregelen

"Regenbooggroepen zijn als eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt", zei Halsema. "We moeten de haat, het extremisme en de intimidatie tegenspreken."

Jetten noemde online haat "een van de grootste dreigingen voor de lhbti-gemeenschap". Online desinformatie bereikt volgens hem meer mensen dan dat ngo's of jongerenwerkers kunnen. Later dit jaar komt het kabinet met een "dialoog over online discriminatie". Bijvoorbeeld gemeenten kunnen ook trainingen krijgen hoe om te gaan met online haat. De komende drie jaar trekt het kabinet 7,5 miljoen euro uit voor de veiligheid van de queer-gemeenschap, aldus Jetten.

Nog voordat Jetten kon beginnen aan zijn speech scandeerden pro-Palestina-demonstranten "Jetten, schande, bloed aan je handen" en "Jetten, waar is je rode lijn?". Critici verwijten Jetten, die voor zijn premierschap in een Rode Lijn-demonstratie meeliep, te weinig actie tegen Israël. Na enkele minuten sprak Jetten hen toe: "Ik snap het dat mensen zich willen laten horen voor de vreselijke situatie in Gaza." Het applaus waartoe hij opriep, overstemde de demonstranten.