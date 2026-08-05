Dit heb je maandelijks écht nodig om op Bali te leven

Warm, groen, goedkoop: Bali staat in vrijwel elk lijstje van droombestemmingen voor gepensioneerden. Maar wie de rekening serieus maakt, komt uit op een bandbreedte die van een bescheiden vut-bestaan tot een luxe villaleven loopt — en op drie kostenposten die in de reisreportages meestal ontbreken.

De huur bepaalt bijna alles

Het verschil tussen 700 en 2.400 euro per maand zit vooral in één post: waar je woont. Een appartement met één slaapkamer in het centrum van de toeristische kernen kost gemiddeld rond de 920 euro per maand, met uitschieters tot ruim 1.300 euro. Een vergelijkbare woning buiten dat centrum zakt naar gemiddeld zo’n 583 euro, en in Oost- en Noord-Bali kan het nog aanzienlijk lager.

Wie een jaarcontract afsluit en vooruitbetaalt, betaalt structureel minder dan wie per maand huurt. Dat is het grote verschil tussen vakantieprijzen en woonprijzen — en precies de fout die nieuwkomers maken.

Wie op Bali per maand huurt, betaalt jarenlang de toeristenprijs.

Boodschappen, scooter en uit eten

Zonder huur komt een alleenstaande op ongeveer 513 euro per maand uit; een gezin van vier zit rond de 1.850 euro. Boodschappen kosten gemiddeld 216 euro per persoon per maand, uit eten circa 62 euro per persoon. Een maaltijd in een warung kost rond de 50.000 roepia — krap drie euro — terwijl een westerse brunch in Canggu daar een veelvoud van vraagt.

Vervoer is de goedkoopste post: een scooterhuur plus benzine kost in de praktijk zestig tot honderd euro per maand. Duurder wordt het bij geïmporteerde producten, alcohol en alles wat op een westers menu staat.

Rekenvoorbeeld — Een alleenstaande die buiten het centrum huurt (583 euro), 216 euro aan boodschappen kwijt is, 62 euro uit eten gaat en 80 euro aan vervoer betaalt, zit op ongeveer 940 euro per maand. Zorgverzekering, visumkosten, vliegtickets naar Nederland en onvoorziene medische kosten zitten daar níet bij in. Reken die apart, anders klopt het plan niet.

Het visum is de echte drempel

Voor gepensioneerden bestaat het pensioenvisum E33F: een verblijfsvergunning van één jaar, jaarlijks verlengbaar tot vijf jaar en daarna omzetbaar naar een permanente vergunning. De basisvoorwaarden: minimaal zestig jaar oud, een bankafschrift met minstens 2.000 dollar en een aantoonbaar maandinkomen van 3.000 dollar. Werken of een bedrijf runnen mag niet, ook niet informeel.

De immigratiekosten zelf zijn beperkt — 150 dollar plus 2,7 miljoen roepia voor een jaar — maar vrijwel iedereen gebruikt een bureau, en dan loopt de prijs op naar 795 tot 930 dollar per aanvraag. In de praktijk noemen bureaus wisselende inkomenseisen; de bedragen die de immigratiedienst hanteert zijn de veilige ondergrens om mee te rekenen. Een ziektekostenverzekering met dekking in Indonesië is onderdeel van de aanvraag.

Drieduizend dollar aan aantoonbaar maandinkomen: daar valt de gemiddelde AOW-er op af.

Wat blijft er van je AOW over?

Goed nieuws: de AOW mag mee. Nederland en Indonesië sloten in 2000 een verdrag dat de exportbeperking op Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen opheft, zodat de eis dat je in Nederland woont niet geldt voor uitkeringsgerechtigden in Indonesië. Anders dan in landen zonder verdrag hoef je dus niet terug te vallen op het gehuwdentarief.

Minder goed nieuws: fiscaal verandert er wel iets. Het belastingverdrag met Indonesië wijst de heffing over socialezekerheidsuitkeringen toe aan het bronland, dus Nederland blijft belasting inhouden op je AOW en op je aanvullend pensioen . En wie buiten Nederland woont, krijgt de loonheffingskorting niet toegepast. Van het brutobedrag voor een alleenstaande — 1.662,16 euro per maand vanaf 1 juli 2026 — blijft zonder die korting 1.285,22 euro netto over. De inhouding van 4,85 procent voor de Zorgverzekeringswet vervalt zodra je Nederlandse zorgverzekering stopt, wat het bedrag iets gunstiger maakt.

De zorgverzekering die je kwijtraakt

Bij emigratie naar een land buiten de EU, EER en Zwitserland vervalt de Nederlandse verzekeringsplicht en stopt je basisverzekering op de dag dat je je uitschrijft bij de gemeente. Indonesië is geen zorgverdragsland, dus de route via het Zorginstituut is er niet: je hebt een particuliere internationale polis nodig. Reken op zestig tot tachtig euro per maand voor een basisdekking, en op enkele honderden euro’s als je een polis wilt die ook een ziekenhuisopname in Singapore dekt.

Daarmee ontstaat het realistische beeld. Bescheiden en buiten de hotspots kan het leven op Bali onder de duizend euro per maand blijven. Wil je een villa met zwembad, dagelijks uit eten en een deugdelijke verzekering, dan zit je al snel op het dubbele — en moet je bovendien aantonen dat je drieduizend dollar per maand binnenkrijgt om er überhaupt te mogen wonen.

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