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Jetten: Europeanen zijn in staat om continent zelf te verdedigen

Samenleving
door Peter Janssen
woensdag, 08 juli 2026 om 8:14
bijgewerkt om woensdag, 08 juli 2026 om 8:20
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Rob Jetten lijkt niet onder de indruk van het dreigement van Donald Trump dat hij alle Amerikaanse troepen kan terugtrekken uit Europa, als de EU niet meewerkt aan zijn ambities om Groenland te controleren. "We hebben de laatste maanden laten zien dat we goed in staat zijn om dit continent zelf te verdedigen", reageerde de premier bij de NAVO-top in Ankara. "Maar natuurlijk, met de hulp van de Amerikanen", voegde hij daar wel aan toe.
De minister-president herhaalde zijn boodschap dat Europa de laatste jaren veel meer bijdraagt aan de NAVO. "Wij hebben onze defensie-uitgaven verdrievoudigd. Andere landen hebben die ook flink verhoogd. En de afgelopen dagen hebben we vele deals gezien over militaire samenwerking tussen Europese bondgenoten."
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