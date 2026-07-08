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Zelensky: Poetin zou in 2027 NAVO-land kunnen aanvallen

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 8:13
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KYIV (ANP) - Rusland kan de oorlog ook buiten Oekraïne uitbreiden als succes op het slagveld uitblijft. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tegen zakenkrant Financial Times. Hij stelt zijn westerse partners daar al voor te hebben gewaarschuwd.
Volgens de president en inlichtingen die met de krant zijn gedeeld, zou er in 2027 al een Russische inval in een NAVO-land kunnen plaatsvinden. Een bron die bekend is met de inlichtingen zegt dat de Russische president Vladimir Poetin waarschijnlijk de inschatting heeft gemaakt dat hij beter kan toeslaan terwijl de Amerikaanse president Donald Trump nog aan de macht is, schrijft de krant. Trump heeft herhaaldelijk zijn frustratie uitgesproken over zijn NAVO-bondgenoten.
Zelensky, die naar Turkije is afgereisd voor een NAVO-top, zet in op Oekraïense toetreding tot het bondgenootschap. Hij betoogt dat de ervaren krijgsmacht van Oekraïne en de grote defensiesector een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van Europa.
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