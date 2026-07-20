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Jetten hoopt goede relatie met VK onder Burnham voort te zetten

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 14:19
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DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten hoopt de goede betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk onder de nieuwe premier Andy Burnham voort te kunnen zetten. De oud-burgemeester van Manchester werd maandag door koning Charles gevraagd een nieuwe regering te vormen.
"Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke partner van Nederland. Als het gaat om onderwerpen als handel, de energietransitie, defensie en de steun aan Oekraïne werken we nauw samen. Ik kijk ernaar uit om deze goede relatie met Andy Burnham voort te zetten", aldus Jetten op X.
Hij dankte oud-premier Keir Starmer voor de fijne samenwerking. Starmer was sinds 2024 premier toen hij met zijn Labourpartij een grote verkiezingsoverwinning haalde.
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