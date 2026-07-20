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Proftennissters moeten verplichte genetische test ondergaan

Sport
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 14:26
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SINT-PETERSBURG (ANP/RTR) - Proftennissters moeten vanaf dinsdag een eenmalige genetische test ondergaan om mee te mogen doen aan de WTA-tour. De Women's Tennis Association (WTA) heeft bekendgemaakt dat de richtlijnen voor deelname zijn aangepast.
Volgens de WTA kan deze eenmalige test op het SRY-gen - dat een rol speelt bij het bepalen van het biologische geslacht - worden uitgevoerd via een wangslijmvliesafname of een bloedtest.
Het eerdere beleid van de WTA stond transgender vrouwen toe deel te nemen als zij zich als vrouw identificeerden en gedurende twee jaar voorafgaand aan de competitie een verlaagd testosteronniveau handhaafden. Er zijn nu geen transgender vrouwen actief op enig niveau van het professionele tennis.
Deze week staan er WTA-toernooien in Hamburg en Praag op het programma.
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