Jetten houdt rekening met economische tegenvaller door Iranoorlog

DEN HAAG (ANP) - De kans is aanwezig dat de Iranoorlog maar voort blijft duren en daarom houdt Rob Jetten er rekening mee dat de economische cijfers "minder rooskleurig" worden, zei de premier bij zijn wekelijkse persconferentie. "En dan gaan we als kabinet echt kijken hoe we ook Nederlandse inkomens toch zoveel mogelijk kunnen ondersteunen."

Hoe de koopkracht zich ontwikkelt, hangt voor een belangrijk deel samen met de vraag of de oorlog die de Verenigde Staten en Israël voeren met Iran afloopt, haalt de minister-president uit de verwachtingen van De Nederlandsche Bank.

Hij wees erop dat er signalen zijn dat er dit weekend een akkoord wordt gesloten tussen Iran en de Verenigde Staten. "Maar ik ben ook eerlijk gezegd een beetje de tel kwijtgeraakt van hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch net niet is doorgegaan."

Begrotingstekort

Door de oorlog in het Midden-Oosten pakt ook het begrotingstekort hoger uit, verwacht DNB. Dat komt dit jaar volgens de rekenaars uit op 3,3 procent. Dat vindt Jetten niet acceptabel, omdat hij onder de in Europa afgesproken grens van 3 procent wil blijven.

Het kabinet kan "aan allerlei knoppen" draaien om dat tekort omlaag te krijgen, aldus Jetten. Hij noemde het verhogen van belastingen, bezuinigen of het uitstellen van investeringen. "Maar of dat nodig is en in welke mate, dat gaan we in augustus rustig bekijken op basis van de cijfers die we dan hebben." Deze zomer besluit het kabinet over de begroting van 2027, die vervolgens in september op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.