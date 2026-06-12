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Ethiopische toploopster Tsegay voor vier maanden geschorst

Sport
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 16:02
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MONACO (ANP) - De Ethiopische topatlete Gudaf Tsegay is voor vier maanden geschorst om het overtreden van de dopingregels. De voormalig wereldkampioene op 5000 en 10.000 meter mag tot en met 30 september geen wedstrijden lopen. De AIU, de onafhankelijke integriteitseenheid in de mondiale atletiek, spreekt van een schikking.
Tsegay testte in december bij een onaangekondigde dopingcontrole positief op de verboden stof letrozol. De 29-jarige Tsegay gaf toe het middel te hebben gebruikt, maar voerde ter verdediging aan dat ze het om medische redenen gebruikte.
De mondiale atletiekbond verleende de Ethiopische vervolgens een zogeheten therapeutische vrijstelling, maar het mondiale antidopingbureau WADA wees deze af. Volgens WADA had Tsegay de vrijstelling moeten aanvragen voordat ze het middel ging gebruiken. De atlete, het WADA en de AIU kwamen daarna tot een schikking van vier maanden schorsing.
Tsegay won op de WK van 2023 in Boedapest het goud op de 10.000 meter. Dat was de race waarin Sifan Hassan aan de leiding liep en enkele meters voor de finish ten val kwam.
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