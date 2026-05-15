John Travolta op filmfestival Cannes verrast met ere-Palm

CANNES (ANP) - John Travolta heeft vrijdag op het filmfestival van Cannes een ere-Palm ontvangen. De Amerikaanse acteur werd op het podium verrast met de prijs door festivaldirecteur Thierry Frémaux.

Travolta reageerde verbaasd op de ereprijs en noemde het moment "nederig makend". "Dit gaat de Oscar te boven", aldus Travolta. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever.

De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut Propeller One-Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter Ella Bleu Travolta een rol. De film is gebaseerd op zijn eigen boek uit 1997. De film is vanaf 29 mei te streamen via Apple TV.