ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

John Travolta op filmfestival Cannes verrast met ere-Palm

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 19:43
anp150526151 1
CANNES (ANP) - John Travolta heeft vrijdag op het filmfestival van Cannes een ere-Palm ontvangen. De Amerikaanse acteur werd op het podium verrast met de prijs door festivaldirecteur Thierry Frémaux.
Travolta reageerde verbaasd op de ereprijs en noemde het moment "nederig makend". "Dit gaat de Oscar te boven", aldus Travolta. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever.
De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut Propeller One-Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter Ella Bleu Travolta een rol. De film is gebaseerd op zijn eigen boek uit 1997. De film is vanaf 29 mei te streamen via Apple TV.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

189295584_m

Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

Loading