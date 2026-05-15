Omgevingsdienst werkt aan intrekking vergunningen fabrieken Tata

IJMUIDEN (ANP) - De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan een intrekking van de vergunningen voor de kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden vanwege structurele overschrijdingen van milieunormen, waaronder een te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Volgens de Omgevingsdienst wordt nu een zogeheten ontwerp-intrekkingsbesluit voorbereid voor de vergunningen van Kooksgasfabriek 1 (KGF1) en Kooksgasfabriek 2 (KGF2).

De dienst zegt dat ondanks eerdere maatregelen de overtredingen niet zijn beëindigd. Ook is het volgens de Omgevingsdienst niet aannemelijk dat binnen afzienbare tijd aan de geldende normen kan worden voldaan. Voordat een definitief besluit wordt genomen, kunnen Tata Steel en andere belanghebbenden, zoals omwonenden, hun reactie geven, aldus de dienst.

Tata Steel zegt geïnformeerd te zijn door de Omgevingsdienst over de intentie van het intrekken van de vergunningen en onderzoekt de snellere sluiting van de fabrieken. De technische en logistieke complexiteit is echter groot, aldus het bedrijf.