John van den Heuvel snapt aangifte Vito Shukrula niet

AMSTERDAM (ANP) - John van den Heuvel snapt niet zo goed waarom advocaat Vito Shukrula aangifte tegen hem heeft gedaan. "Het is mij niet helemaal duidelijk waar zij over vallen", zei de misdaadjournalist donderdag in RTL Boulevard. Volgens hem kan hij niet iets rectificeren wat hij niet heeft geschreven.

Eerder donderdag werd bekend dat Shukrula aangifte van smaad en laster tegen Van den Heuvel heeft gedaan en een rectificatie van een column eist. De journalist schrijft in de bewuste column dat Shukrula een-op-een kon communiceren met Ridouan Taghi, terwijl de deken hem zou hebben opgedragen Taghi altijd met twee advocaten te bezoeken. Shukrula betwist dit. Hij vindt dat Van den Heuvel "feitelijk onjuiste, kwalijke en lasterlijke informatie" over hem heeft gepubliceerd.

"Als zij ons dagvaarden, dan wordt het een rechtszaak en zullen wij ons verdedigen. Ik zie het met vertrouwen tegemoet", vervolgde Van den Heuvel, die claimt dat hij gewoon zijn werk heeft gedaan.