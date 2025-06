Media: Israël bewapent bende in Gaza ook voor strijd tegen Hamas

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een jihadistische criminele bende en clan in de Gazastrook laten bewapenen omdat daarmee de positie van de beweging Hamas zou kunnen worden verzwakt. Volgens The Times of Israel hebben bronnen bij defensie het bericht bevestigd. Het kwam van de voormalige minister van Defensie, Avigdor Lieberman. Het kantoor van Netanyahu zei enkel dat "Israël Hamas op tal van manieren verslaat".

Lieberman vertelde in een vraaggesprek donderdag dat Netanyahu wapens heeft laten leveren aan de Abu Shabab-bende die berucht is voor onder meer het stelen van hulpgoederen en plunderingen. Lieberman zei te menen dat de premier dit in zijn eentje heeft gedaan en niet heeft overlegd met het veiligheidskabinet. Lieberman zei dat de chef van de geheime dienst wel van het besluit de bende te bewapenen afwist,

De bende wordt aangevoerd door Yasser Abu Shabab, die aanvoerder is van een grote clan in het zuiden van de Gazastrook