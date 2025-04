Jongste slachtoffer op straatfestival Vancouver was vijf jaar oud

De elf mensen die zijn omgekomen toen een man inreed op een menigte in Vancouver, waren tussen de 5 en 65 jaar oud. Dat heeft de politie in de Canadese stad bekendgemaakt.

Waarnemend politiechef Steve Rai zegt te vrezen dat het dodental nog zal stijgen, omdat meerdere van de tientallen gewonden in kritieke toestand verkeren.

Zaterdag reed een 30-jarige man in op bezoekers van een straatfestival in de stad. De man, die volgens de politie een "aanzienlijke geschiedenis" had met de autoriteiten en psychische hulpverleners, is aangehouden. De politie denkt niet dat er sprake was van terrorisme. De man is inmiddels aangeklaagd, hij wordt formeel verdacht van acht gevallen van 'tweedegraads moord', vergelijkbaar met doodslag in Nederland. De politie deelt in een bericht op X dat er meer aanklachten worden verwacht.

De organisatie van het straatfestival, Lapu Lapu Day Block Party, zegt in een verklaring op sociale media kapot te zijn van de "zinloze tragedie" en vraagt mensen beelden van het incident die online zijn verschenen niet te bekijken of te delen.