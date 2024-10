Journalistenclub hekelt verdachtmaking verslaggevers Al Jazeera

NEW YORK (ANP) - Het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) plaatst vraagtekens bij aantijgingen van het Israëlische leger (IDF) dat Palestijnse verslaggevers van Al Jazeera lid zouden zijn van de bewegingen Hamas en Islamitische Jihad. Dat meldt de internationale journalistenorganisatie woensdag in een bericht op X. Eerder op de dag deelde het leger een verklaring waarin zes Gazaanse verslaggevers van de Qatarese nieuwszender "zijn ontmaskerd als terroristen van Hamas en Islamitische Jihad".

De IDF claimt met "informatie van inlichtingendiensten en talrijke documenten", waaronder "personeelslijsten, lijsten van terroristische trainingscursussen, telefoongegevens en salarisdocumenten", bewijs te hebben voor de betrokkenheid van onder anderen verslaggevers van Al Jazeera bij de militaire tak van Hamas.

Het CPJ schrijft een patroon te herkennen in deze aantijgingen. "Israël heeft in het verleden herhaaldelijk soortgelijke onbewezen beweringen gedaan zonder geloofwaardig bewijs aan te leveren".

CPJ: dodelijkste conflict ooit voor journalisten

Als voorbeeld noemt het de dood van Al Jazeera-journalist Ismail al-Ghoul en diens cameraman Rami al-Rifi bij een gerichte Israëlische droneaanval eind juli in het Al-Shati-vluchtelingenkamp in het noorden van Gaza. "Na het doden van Al Jazeera-verslaggever Ismail al-Ghoul in juli, kwam het IDF met een soortgelijk document dat tegenstrijdige informatie bevatte. Hieruit bleek dat al-Ghoul, geboren in 1997, in 2007 een militaire rang kreeg van Hamas toen hij nog maar 10 jaar oud zou zijn".

Het CPJ, maar ook andere journalistenorganisaties als Reporters Sans Frontières (RSF) en het in Nederland gevestigde Free Press Unlimited hebben de voorbije maanden geregeld hun zorgen uitgesproken over het lot van journalisten in de Palestijnse gebieden. Volgens de laatste tellingen van het CPJ kwamen sinds 7 oktober vorig jaar al 123 journalisten om door (lucht)aanvallen van het Israëlische leger. De Gazaoorlog werd in februari door voorzitter Jodie Ginsberg omschreven als het "dodelijkste conflict ooit voor journalisten die het CPJ ooit heeft gevolgd".