Journalistenclub wil Assad berechten om moord op 181 journalisten

PARIJS (ANP/AFP) - De internationale journalistenorganisatie Reporters Sans Frontières (RSF) heeft opgeroepen de Syrische ex-president Bashar al-Assad voor de rechter te brengen voor de moord op 181 journalisten sinds de revolutie in 2011. "We eisen dat Assad berecht wordt voor zijn misdaden", zei Jonathan Dagher, hoofd Midden-Oosten bij RSF. "En dat er gerechtigheid komt voor al zijn slachtoffers."

Van de 181 gedode journalisten waren er zeventien het slachtoffer van bombardementen door Assads bondgenoot Rusland, aldus RSF. De overige 164 journalisten werden door Assads regime "gedood en geëxecuteerd", terwijl velen van hen "jarenlang waren opgesloten en gemarteld".

RSF zei zich ook zorgen te maken over de journalisten die momenteel nog in het land worden vastgehouden. Maandag zaten er volgens de organisatie nog 23 journalisten in de gevangenis. Ook zouden tien journalisten nog vermist zijn, van wie er zeven zijn ontvoerd naar een onbekende locatie. "Voor de overgrote meerderheid van hen is er tot op heden geen bewijs dat ze nog in leven zijn", aldus RSF.

RSF had ook harde woorden voor de streng islamistische groep Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die het verzet tegen Assads regime leidde. De journalistenorganisatie zei dat HTS tussen 2012 en 2019 "zes journalisten heeft vermoord" en riep ook op de daders van die moorden ter verantwoording te roepen.