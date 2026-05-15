Jury bereikt ook in nieuw proces Weinstein geen overeenstemming

NEW YORK (ANP) - Een rechtbankjury heeft opnieuw geen overeenstemming weten te bereiken in een zaak tegen de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein. Het proces eindigde daarmee in een zogenoemde 'mistrial', ofwel een mislukt proces.

Het huidige proces draaide om de beschuldiging dat de 74-jarige Weinstein in 2013 actrice Jessica Mann had verkracht. Weinstein werd eerder schuldig bevonden aan de verkrachting van Mann en het aanranden van een andere vrouw, Miriam Haley. Maar later werd die veroordeling echter teruggedraaid en zijn zaak werd in 2025 opnieuw behandeld. Destijds werd de jury het ook niet eens over de verkrachting van Mann en eindigde dat ook in een 'mistrial'.

Het is nog niet duidelijk of aanklagers de zaak voor een vierde keer voor de rechter willen brengen.

Door de jaren heen hebben tientallen vrouwen Weinstein beschuldigd van seksueel wangedrag. Momenteel zit hij nog in de gevangenis, na een veroordeling in een andere zaak. Weinstein heeft de beschuldigingen altijd ontkend.