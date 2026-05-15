Meer platforms boren naar olie in VS door hoge olieprijzen

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 21:01
HOUSTON (ANP/BLOOMBERG) - Door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn er meer boorplatforms in de Verenigde Staten actief aan het boren naar olie. Volgens de grote Amerikaanse oliedienstverlener Baker Hughes zijn er deze week 415 boorplatforms daarmee bezig. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar.
De grootste toename van het aantal actieve boorplatforms was te zien in het olierijke gebied Permian Basin, dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt. Daar vindt schaliewinning plaats waarbij olie uit gesteente wordt gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond te spuiten. Het Permian Basin is de grootste olieproductielocatie van de VS.
De topman van Baker Hughes had eerder al gezegd meer investeringen in olieproductie te verwachten van maatschappijen in onder meer Noord-Amerika door de oorlog en de sterk gestegen olieprijzen.
