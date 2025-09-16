Kabinet breekt onderwijs nog steeds af, klaagt Onderwijsbond

UTRECHT (ANP) - Het demissionaire kabinet ziet het onderwijs vooral als kostenpost, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). "Dit demissionaire kabinet breekt het onderwijs nog steeds af. Per 1 januari 2026 wordt er 800 miljoen bezuinigd op alle sectoren van het onderwijs", stelt voorzitter Coba van der Veer.

De vakbond maakt zich grote zorgen. Van der Veer: "We horen dat er bij veel opleidingen wordt gereorganiseerd: contracten worden niet verlengd, mensen worden ontslagen, de werkdruk neemt toe en de onderwijskwaliteit daalt." De onderwijsbond wil dat het nieuwe kabinet onder meer aan de slag gaat met het "gigantische lerarentekort".