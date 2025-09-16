Kosten Koninklijk Huis stijgen tot boven 60 miljoen

DEN HAAG (ANP) - De begroting van het Koninklijk Huis groeit in 2026 tot boven de 60 miljoen euro. De uitgaven van het Rijk aan het Koningshuis stijgen met bijna 1,9 miljoen euro in 2026, blijkt dinsdag uit de miljoenennota. Dat is een stijging van ruim 3,2 procent ten opzichte van vorig jaar.

De functionele uitgaven van het koninklijk huis stijgen het hardst, met 1,4 miljoen euro tot 39,8 miljoen euro. Onder de functionele uitgaven vallen de kosten voor het personeel en materieel van de Dienst Koninklijk Huis, dat het koningspaar en prinses Beatrix ondersteunt in hun werk en privéleven.

Een kleiner deel gaat naar het inkomen van de leden van het koninklijk huis. Dit bedrag stijgt met 149.000 euro tot bijna 12,6 miljoen. Het feitelijk inkomen van de koning is 1,2 miljoen euro en het geld voor onkosten en direct personeel is 6,2 miljoen.

Koningin Máxima krijgt een bedrag van 0,5 miljoen. Ook prinses Beatrix en prinses Amalia krijgen een inkomen. Amalia stort het bedrag dat zij krijgt aan persoonlijk inkomen terug tot het einde van haar studie.