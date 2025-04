Kabinet houdt vast aan CO2-heffing, bedrijven krijgen meer tijd

DEN HAAG (ANP) - De CO2-heffing voor industriële bedrijven blijft in de huidige vorm bestaan tot 2030. Klimaatminister Sophie Hermans noemt het een belangrijke stimulans voor bedrijven om minder CO2 uit te stoten. Bedrijven willen graag van de heffing af.

Wel krijgen bedrijven volgens de VVD-minister langer de tijd om te verduurzamen, de heffing wordt aangepast na 2030. Hoe die er dan uit komt te zien, gaat de minister bespreken met bedrijven.

De minister komt industriële bedrijven op andere manieren tegemoet, bijvoorbeeld door de rekening voor het stroomnet uit te smeren over een langere periode. Zo dempt het kabinet de kosten voor het gebruik van het stroomnet voor bedrijven. Ook huishoudens profiteren hiervan. Eerder werd al bekend dat Hermans industriële bedrijven compenseert voor de hoge stroomprijzen met een half miljard euro.

Plastictaks

De plastictaks wordt voorlopig opgeschort. De heffing is bedoeld om plasticfabrikanten te stimuleren om meer gerecycled plastic te gebruiken, maar in de praktijk blijkt dat er niet genoeg aanbod is om aan de norm te voldoen. De norm wordt nu dus geschrapt, Hermans gaat met de fabrikanten om tafel voor een nieuwe recyclenorm. Voor de verwachte inkomsten uit de plastictaks moet Hermans nog een alternatieve invulling vinden.

Hermans trekt 2,1 miljard euro uit voor de productie van waterstof als alternatieve energiedrager. En ze zet meer dan 600 miljoen euro aan subsidies klaar om de vraag naar waterstof te stimuleren.

Ook is er extra geld voor de opslag van broeikasgas CO2 onder de grond (CCS). In 2026 neemt het kabinet definitief een besluit over het CCS-project Aramis, waarbij CO2 in oude gasvelden onder de Noordzee wordt gestopt. Er is meer dan 600 miljoen euro klaargelegd voor staatsdeelneming EBN die zorg draagt voor de infrastructuur en opslag. Hermans hoopt dat de eerste CO2 in 2030 onder de grond kan.