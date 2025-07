Kabinet komt met inreisverbod omstreden Israëlische ministers

DEN HAAG (ANP) - Een inreisverbod voor twee omstreden ministers, een tijdelijk wapenembargo en importbeperkingen voor producten uit bezet gebied. Met onder meer deze maatregelen overweegt het demissionaire kabinet Israël onder druk te zetten om snel veel meer humanitaire hulp toe te laten in de Gazastrook. Dat schrijft minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

De ministers Itamar Ben-Gvir (Nationale Veiligheid) en Bezalel Smotrich (Financiën) zijn omstreden om hun extremistische uitlatingen. Nederland is niet het eerste land waar deze ultrarechtse bewindslieden niet langer welkom zijn. Het kabinet pleitte ook eerder al in EU-verband voor sancties tegen het tweetal.

Premier Dick Schoof overlegde eerder op de dag met de vicepremiers en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over de "catastrofale" situatie in Gaza. Na afloop liet hij de Israëlische president Yitzhak Herzog telefonisch weten dat Nederland zelf tot sancties overgaat als Israël afspraken over het toelaten van humanitaire hulp niet nakomt.

Informeren

"Om Israël te informeren over welke stappen het kabinet zet, zal de Israëlische ambassadeur op ministerieel niveau worden ontboden", schrijft Veldkamp. Hij zal dat gesprek ook aangrijpen om bij de regering van premier Benjamin Netanyahu nog eens "met klem" aan te dringen op een andere koers. "De huidige situatie is onverdraaglijk en onverdedigbaar."

De export van wapens naar Israël wordt vrijwel onmogelijk, meldt Veldkamp verder. "Zoals de situatie in Gaza nu is, is het vrijwel uitgesloten dat een vergunning wordt verleend voor de uitvoer naar Israël van wapens die kunnen bijdragen aan de activiteiten van de Israëlische krijgsmacht in de Gazastrook of op de Westelijke Jordaanoever."