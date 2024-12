Kabinet trekt zich rapport fraudebeleid aan, onderschrijft niet

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt zich de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar het fraudebeleid bij onder meer sociale zekerheid en toeslagen zeer aan. Maar het laat in een kabinetsreactie na die expliciet te onderschrijven, zoals de Tweede Kamer eerder wel deed. Ook worden niet alle aanbevelingen van de commissie opgevolgd.

De enquêtecommissie concludeerde in haar rapport onder meer dat de overheid blind was, en nog altijd is, voor mensen en hun rechten. De conclusie dat daardoor een schandaal als dat rond de kinderopvangtoeslag "morgen weer kan gebeuren", noemden de commissieleden "misschien wel de meest indringende" uit hun verslag. Het kabinet gaat daar in zijn officiële reactie niet specifiek op in.

"De overheid dient altijd oog te hebben voor mens en recht", schrijven minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) en staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën) in de kabinetsreactie. "Elke staatsmacht is er voor de burger en niet andersom. Het kabinet wil het geschonden vertrouwen van de burger daarom herstellen en patronen doorbreken die ervoor kunnen zorgen dat burgers opnieuw onrecht wordt aangedaan."